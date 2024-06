„Ние се надяваме да има правителство, формирано на широка основа, което да извърши необходимите реформи, да санира системите. Нито една система в държавата не работи, не функционира нормално. Държавата е пред пълен разпад, последните няколко години се руши пред очите ни, това важи за образованието, за здравеопазването, за пенсионната система, за държавната администрация и т.н. и е нужно управление, което да се опре на по-широка основа. Ако това управление се радва на подкрепата и е формирано с експертизата на крехко мнозинство в парламента, това би означавало 15% от всички избиратели да стоят зад него. Тъй като 28, 5 % всъщност от всички избиратели имат свое представителство в парламента. Крехко мнозинство от 15-16% не може да свърши работата, която трябва да се свърши, особено при наличието на яростна опозиция в парламента, а такава вярвайте ще се появи и извън. Затова нашият призив е за повече отговорност. Като че ли народните избраници са загрижени повече за себе си, за партиите си, отколкото за страната.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

