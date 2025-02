“Не трябва да има минимална пенсия” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. “Пенсията трябва да е такава, какъвто е осигурителният принос. Ако този осигурителен принос води до една мизерна пенсия, при която пенсионерът ще бедства, тогава има социално подпомагане за такива случаи. Тоест пенсията му е мизерна, няма и други доходи, няма и имущество и тогава той бива социално подпомаган. Пенсията е трудов, осигурителен принос. Ръстът на минималната пенсия, който последните години беше направен всъщност се изравниха минималният със средния принос. Хора, които са укривали доходи с тези, които са си плащали лоялно осигуровки към фиска”, допълни той.

Цялото интервю с Васил Велев може да чуете в прикачения звуков файл.