„Очевидно така не може да се продължава дълго, стената е близо, пропастта е близо. Всички тези автоматизми със средните заплати и минималната трябва да приключат, за това предупреждава и Еврокомисията, за това призовават и работодателите, от момента, в който възникнаха те. Това е груба грешка и трябва да се поправи.“ Това коментира пред bTV Radio Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България, по повод мерките, които трябва да бъдат предприети, след препоръката на Еврокомисията България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит.

„Препоръките не са неочаквани и много икономисти в България говореха същото от много време. Дефицитът за миналата година е осчетоводен като такъв, но той реално е и по-висок, защото бяха отложени някои разходи и бяха издърпани напред и преместени приходи от следващата година. Тази шейна, на която ни качи Асен Василев и който сега казва – няма страшно, от нея трябва да се слиза, защото ще се разбием в пропастта. Вече имаме дефицит за месец май от 2%, тези 2 процента за 5 месеца са 4,8 за 12 месеца, но и така е много подценено да се смята, защото по-големите разходи са второто полугодие. Даже четвъртото тримесечие. Докато по-големите приходи са когато се плащат данъци, а именно първото полугодие. Така че ако нищо не се прави, дефицитът може да отиде към 7-те процента. Само от индексацията на пенсиите имаме половин процент отгоре разходи за второто полугодие над тези, които за първото. Очевидно трябва да се вземат енергични мерки и да не се отлагат за по-нататък. Ясно е, че не всичко може да се направи сега, например реформа в административни структури или в административно-териториално деление, ние имаме общини, които са с отпаднала необходимост, често използваният израз, в които най-големият работодател е общината, а общинарите пътуват от съседната община. Тоест едно окрупняване, и там трябва да се направи консолидация, но очевидно това не може да стане с този бюджет, но не трябва да се отлагат такива реформи за по-натам. Това отвързване на заплатите в редица бюджетни сектори от средната, премахване на тези автоматизми, е очаквана препоръка и на Европейската комисия, защото това води до много силно отваряне на ножицата между ръст на заплати и ръст на производителност на труда, от където загуба на конкурентоспособност, повишаване на инфлацията, всъщност това води и до увеличаване на дефицита, до изсмукване на кадри, комисията отбелязва острия недостиг в индустрията и строителството, всъщност това води и до намаляване на инвестициите в частния сектор, защото инвестициите се изяждат в такъв ръст на възнагражденията, за да не се загуби съвсем персоналът, който се изсмуква от публичния сектор, от бюджетните учреждения, защото там вземат заеми и изплащат щедро високи заплати, които не съответстват на възнагражденията в реалния сектор, на производителността на труда.“, каза още Васил Велев.

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