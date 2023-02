“След около 2 месеца ще усетим намаляване на темпа на инфлация” Това мнение изрази в ефира на BTV Radio Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

“На годишна база инфлацията тръгна надолу, има предпоставки да отбележи спад и на месечна база. Естествено, че е необходим известен период във времето, предвид разбалансираните пазари, за да може цените да вървят надолу. При сегменти от пазара, когато имаме образувания с голяма пазарна сила, тези процеси се забавят. Ние подкрепяме там да има по-голяма прозрачност на ценообразуването”, допълни той.

Цялото интервю с Васил Велев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.