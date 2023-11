“Има разминаване в позициите на ЕК и МФ. Министерството предвижда 3.2% ръст на икономиката, а еврокомисията предвиждаше 2.4%” Това каза в ефира на bTV Radio председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. “Сега вече предвижда 1.8%. Нашата прогноза е за още по-нисък ръст и тази прогноза я правим на база на информация от нашите членове. Това е на база на годишната анкета, която традиционно провеждаме и на база, на това което виждаме като входящи поръчки. Вече в Европа имаме няколко страни в рецесия. Статистиката вече отчете двуцифрен спад в индустрията и тази тенденция се засилва”, допълни Васил Велев.

