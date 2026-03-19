„Увеличаването на цените на петрола води до глобална инфлация. За България това би се отразило, ако така продължава, с увеличаване на инфлацията с около 1,5% спрямо тази, която и сега я има. Тоест ако сега е 3,5%, да стане 5%. По-страшно е, когато се увеличава цената на електроенергията и природният газ, а те са свързани, тъй като значителни мощности са на природен газ, а електроенергийните пазари в Европа са свързани и това е голям риск. Затова ние настояваме да се актуализира програмата за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, така че да има таван, над който да се възстановяват надвзетите средства. И това е към бюджета неутрално, за разлика от компенсациите за увеличаване на петрола, защото по-високият петрол се плаща на тези, които добиват и продават петрол, това не сме ние. Докато при електроенергията свръхпечалбите отиват при българските производители на електроенергия – на първо място атомната ни централа, от където могат да се вземат частично и да се компенсират тези, които са направили свръхразходи, за да не изхвърчи инфлацията пак, както през 2022г. мина 16%. Това е големият риск. Тези 20 евро на беден автомобилист са много неадекватна мярка. Това са пари от бюджета, тоест вземат се от тези, които нямат коли и се возят в градския транспорт и се дават на тези, които имат коли, за да продължат да карат коли, вместо да ограничат потреблението на автомобили и да вземат автобуса, тролея, трамвая, метрото. Трябва да се подкрепят превозвачите, особено тези, които имат лимитирани цени на билетите, за да не фалират, за да могат гражданите да ползват градски транспорт в по-голяма степен, когато се качват цените на горивата.“ Това коментира в ефира на bTV Radio инж. Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

