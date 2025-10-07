„Като съотношение между минимална работна заплата и брутен вътрешен продукт на глава от населението, по този показател ние сме първи в Европейския съюз. Тоест ние имаме най-голяма минимална работна заплата за това, което изработваме. И в резултат на всичко това, половината работници и служители получават минимална заплата, тоест равно възнаграждение, въпреки че сред тях има и по-квалифицирани, има и по-работливи, с добри трудови навици, които имат добър принос, но получават толкова, колкото тези, които нямат никаква квалификация, нямат образование, нямат трудови навици. И това освен, че е несправедливо, то е и една кражба, защото тези възнаграждения на хората, които не ги изработват, но ги получават, защото по закон не може по-малко, те се вземат от изработеното от хората с по-висока квалификация. То даже не е кражба, а е грабеж. Защото е ясно, че така се случва, пред очите на всички, по силата на сбъркания закон, поради популизма на управляващите и на синдикатите и това не стимулира хората да повишават квалификация, да повишават трудов принос и обратното – тези, които са по-квалифицирани и по-работливи си казват – защо аз да работя повече, като най-накрая получавам същото като този, който нищо не прави на практика и няма образование и квалификация. Тази несправедливост забавя нашето развитие. Този ръст непремерен и тези висини на минималната работна заплата подклаждат инфлацията. Защото в секторите с ниска добавена стойност няма от къде да се вземат тези пари, освен от увеличените цени на стоките и услугите, които се произвеждат там. Затова няма защо да се чудим от къде идва тази висока инфлация, която стана хронична напоследък, защото ние имаме от 3 години, откакто действа тази грешна и вредна формула, 55% ръст на минималната работна заплата, при ръст на прозводителността от 5% - тоест 11 пъти по-малко.“ Това каза в интервю за bTV Radio Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.