„Ние се надяваме да се установи политическа стабилност, защото до момента бяхме свидетели на политическа нестабилност. Буквално страната тези 9 месеца се тресе от скандали и никой не знаеше кога ще настъпи очакваният край на това правителство. Тоест нямаше политическа стабилност до момента, нямаше перспектива, нямаше никакви реформи, имаше връщане назад, икономиката се забави, индустрията тръгна надолу, в някои сектори е двуцифрен спадът, износът се срина, минус 15% за януари, загубихме 70 хиляди работни места, инвестициите са под критичния минимум, на дъното, никога не са били по-малко като процент от Брутния вътрешен продукт, говоря за разходи за дълготрайни материални активи, отнесени към БВП, няма диалог нито с обществото, нито между управляващите, тоест стабилност нямаше. И за жалост усещането за корупция не се промени, даже обратното – включиха ни в черния списък за пране на пари.“ Така председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев очерта в ефира на bTV Radio ситуацията в страната по времето на управлението на кабинета Денков.

„По скоро това, което става е някаква надежда за промяна към нормалност, към ясни послания към хората към по-масово участие в изборите и формиране на устойчиво управление с 4-годишна програма за реформи, защото в момента управляваха 19,6% от всички гласоподаватели, а искаха да разделят едно на теб, едно на мен всички регулатори. Това по никакъв начин не може да бъде толерирано и адмирирано.“, каза още Васил Велев по повод очертаващите се предсрочни парламентарни избори.

