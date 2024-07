„Директно ни казват в този много важен доклад за върховенството на правото, който касае всички държави-членки, а не само България, това не е Механизмът за сътрудничество и проверка, под чиито мониторинг бяхме близо 15 години. Казват ни директно – не сте си свършили работата и получавате двойка по въпроса за антикорупционните политики. Обещахте нова комисия за противодействие на корупцията, приехте закона, но не приехте правилата за излъчване на състава й, не избрахте този орган и в момента старата комисия под ръководството също на временен председател – бившият заместник на Сотир Цацаров, прави същото, каквото правеше в предишните години – тоест нищо не прави. Няма борба с корупцията. Второ – казва ни се – инспекторатът ви е с изтекъл мандат от преди 4 години. Влиза в трети мандат, без да е изкарал втори мандат по редовен начин и не може да изберете Инспекторат, не можете да осъществите гаранциите за политическа независимост на членовете на Инспектората на ВСС. Също е спрял да работи. Не се провеждат планови проверки, проверки за конфликт на интереси и скандално бавене на дела и преписки в прокуратурата и съда. Това допълнително засилва блокажа в съдебната система и дори не опитвате да го направите – да изберете членове на Инспектората и да приемете нов закон за съдебната власт, който е готов, писан от работна група от 40 човека в продължение на над 3 месеца, минал обществено обсъждане, но сегашният министър на правосъдието в министерството, което вече наричат Министерство на прокуратурата, тъй като е ръководено от заместник-главния прокурор Мария Павлова и неин заместник – също прокурор от ВКП, не внасят този закон, а иска да го промени така, че да обслужи интересите на избирателно действаща или бездействаща прокуратура. Нямате присъди по високите етажи на властта, нямате дори напреднали разследвания, нищо не правите, деликатно ни казват – слаб 2. И не знам още колко пъти трябва да ни го кажат, за да разберем, че живеем не в правова, а в безправова държава, която просто няма правосъдие за всеки.“ Така председателят на Инициатива „Правосъдие за всеки“ Велислав Величков коментира пред bTV Radio препоръките и заключенията в доклада на Европейската комисия за върховенството на закона, който излезе днес.

Цялото интервю с Велислав Величков за доклада и за очакваното решение на Конституционния съд за оспорваните промени в основния закон можете да чуете на звуковия файл.