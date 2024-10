„Въобще не изключвам възможността кандидатурата на Борислав Сарафов, единственият кандидат, да се „продава“ на политическия терен. Какво имам предвид – трима души от прокурорската колегия на ВСС номинираха Борислав Сарафов. Други шестима, тъй като всеки трима имаха право да правят номинация, останаха пас по този въпрос. За разлика от издигането на Иван Гешев, когато всички от прокурорската колегия, начело с тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, се подписаха под тази кандидатура и я защитиха, сега шестима души от прокурорската колегия мълчат. Вероятно и това мълчание е поръчано. След изборите ще има много тежки политически преговори за състав на ново правителство и за оформяне на парламентарно мнозинство. Както и за продължаване на съдебната реформа по един или друг начин, защото тя в момента след решението на КС се намира в хипотезата на онази притча за клан, клан, недоклан. В хипотезата на тези преговори, кандидатурата на Борислав Сарафов до 16 януари, забележете това са повече от 2 месеца и половина след изборите, поне 2 месеца след формирането на парламента, може да бъде обект на различни договорки. И ако се постигне някаква договорка в една или друга посока, може да се окаже, че той няма да получи необходимите 13 гласа на пленума на ВСС на 16 януари, и така процедурата ще се прекрати, ще се избере нов състав на ВСС, той също ще бъде част от договорката обаче, или поне неговата парламентарна квота, която е половината му избираем състав, и тогава може да се премине към друг кандидат. Но този кандидат също ще е обект на политическа договорка и ще изпадне в политическа зависимост още преди неговия избор, защото ще е продукт на тези договорки откъм сенчестата страна на политиката, защото те дори няма да се случат публично. Така че самият Борислав Сарафов не може да е сигурен, че въпреки че е издигнат, ще стане главен прокурор или може да се сбъдне неговото желание заявено пред голяма медиа, че той не иска да е главен прокурор. Самият той има още един ход – до 24 октомври трябва да внесе концепцията си за управление на прокуратурата като единствен кандидат. Ако не я внесе, кандидатурата му автоматично отпада и процедурата се прекратява. Неудобното за него да вземе това решение е, че 24-ти е 3 дни преди изборния ден и той няма да е наясно с политическите разпределения на силите, след обявяване на изборните резултати. Така че, аз по-скоро очаквам, че той ще си остане кандидат. А дали ще стане главен прокурор, това няма да реши нито той, нито тези, които се очаква да гласуват. И те още не знаят как ще гласуват януари месец. Ще зависи от политическата воля на определена клика или определено лице и това е най-страшното за съдебната система. Ето това е тоталната политическа зависимост, която грози не само прокуратурата, но и върховете на съдебната власт, тъй като същите договорки вероятно ще се разиграят и при процедурата за председател на Върховния административен съд.“ Това коментира в ефира на bTV Radio адвокат Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки“. Снощи от организацията проведоха протест срещу издигането на Сарафов, който е единствен кандидат за поста главен прокурор и поискаха прекратяване на процедурата.

„Този състав на ВСС, с изтекъл мандат и с компрометирано обществено доверие не може да избира нов главен прокурор за следващите 5 или както върнаха стария текст – 7 години, също и за председател на Върховния административен съд“, каза още Величков.

