Не е ясно колко време изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов ще остане на този пост, а той има неограничените правомощия на същинския главен прокурор. Това коментира в интервю за bTV Radio адвокат Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки“: „Въобще не се знае колко време г-н Сарафов би останал на този пост – 3 месеца, 6 месеца, една година, самият ВСС е с 8 месеца изтекъл мандат. Инспекторатът на ВСС е с 4 години изтекъл мандат. Това означава ли, че можем да имаме и временно изпълняващ постоянен главен прокурор, ако ВСС в края на октомври, както сам го е планирал, не събере нужните 13 гласа за титуляр?“

По отношение на легитимността на избора на Сарафов, която днес беше обсъждана от Пленума на ВСС, Величков коментира:

„Пак беше впрегната каруцата пред коня от страна на ВСС, който вече е с изтекъл мандат от над 8 месеца и според мен няма никакво морално право да провежда избор на нов главен прокурор, още повече, след като двама от искащите освобождаването на Иван Гешев като главен прокурор кадровици сами си признаха, че сериозно са сбъркали в преценката за качествата – нравствените и професионални качества на г-н Гешев за главен прокурор, сега имам чувството, че някои имат много голямо желание да направят растеж в грешката, и отново да сбъркат в преценката си, което обаче би било много сериозен гаф и тежко последствие за обществото.“

Дебатът във ВСС днес не се води по същество, а само по едно изречение от Закона за съдебната власт, посочи още Величков: „А именно, че в едноседмичен срок от освобождаване на главния прокурор се избира временно изпълняващ функциите главен прокурор. Този срок за мен не е чисто императивен, макар и така да изглежда, по-скоро инструктивен. Случвало се е ВСС и друг път да нарушава този срок – примерно при попълване състава на колегията при напуснали членове на ВСС. Не виждам и какви ще са последствията за членовете на ВСС, ако примерно вместо в едноседмичен, направят в двуседмичен или в едномесечен срок откриването на тази процедура – това определено няма да обърка процедурата, защото това не касае процедурата по същество, нито ще влече някаква отговорност, каквато и да е за членовете на ВСС като колективен орган. Според мен трябваше най-напред да се събере пленумът на ВСС, да обсъди от чия компетентност е изборът на изпълняващ функциите главен прокурор, дали от компетентността на Пленума или на прокурорската колегия, и чак след това прокурорската колегия да се занимае с този избор, още повече, че той беше направен скорострелно, прибързано, без да се даде срок за кандидатури, някакви хора бяха търсени по телефоните дали биха били съгласни да участват, това не е рекламна кампания на детска или хазартна игра да се случва по този начин, това е много сериозен избор, той изисква съответното внимание и срокове, прокурорската колегия не си ги даде, а избра със скоростта на високоскоростен японски влак заместника на двама главни прокурори – Цацаров и Гешев, конформистът Сарафов, за временно изпълняващ функциите на главен прокурор, при това забележете – съвместяващ и директор на Националната следствена служба в момента на избора, което си е конфликт на интереси. Моето мнение е, че след като по Конституция изборът на главен прокурор и председатели на върховни съдилища се осъществява от Пленума на ВСС, от пълния му състав, няма логика изборът на временно изпълняващ функциите, но с пълните и неограничени правомощия на същински главен прокурор, да се осъществява от по-малката част от ВСС, а именно от прокурорската колегия. По аналогия - който избира по-голямото, той избира и по-малкото, като правомощията са едни и същи.“

