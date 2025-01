Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси днес прие и трите проекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани с избора на нов главен прокурор. Проектите на Продължаваме промяната-Демократична България и на Има такъв народ бяха гласувани единодушно, с подкрепата и на ДПС-Ново начало. Третият проект на партия Възраждане също мина, но без гласовете на депутатите на Пеевски. В оставащите дни до 16 януари, когато ще бъде гласуването на единствения кандидат за главен прокурор Борислав Сарафов няма достатъчно време, за да бъдат приети на две четения предложените промени и да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, коментира пред bTV Radio адвокат Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

„Няма достатъчно време, остават 8 дни до избора на главен прокурор. Най-рано утре, но по-вероятно в четвъртък, тъй като трябва да бъде изготвен и внесен в Председателския съвет докладът на Комисията по конституционни и правни въпроси, ще бъде осъществено първото гласуване на законопроектите в пленарна зала. След това от трите законопроекта, които днес минаха в Правна комисия, трябва да бъде изготвен един общ законопроект, което означава, че не по-рано от 10-ти, което е петък, може да бъде изготвен този общ законопроект, след това трябва да има минимум скъсен срок, дори 3 дни за предложения между първо и второ четене, това означава 13-14-ти, Правна комисия на 15-ти сряда. Дори да има извънредно заседание на Правната комисия във вторник на 14-ти, най-рано на 15-ти късен следобед може да влезе за гласуване в пленарна зала за второ четене. Приемане на второ четене на 15-ти или 16-ти означава, че след това трябва да има указ на президента, обнародване в държавен вестник, което няма как да се случи същия ден. На 16-ти на обяд изборът във ВСС ще е приключил, законът няма да е обнародван и няма да е влязъл в сила. Тоест в най-добрия случай с това така наречено забързване, което за да имаше шанс нещата да се случат, трябваше да се направи в последните дни преди Коледно-новогодишната ваканция, между 20 и 23 декември, а не на 7 януари, към датата на предполагаемия избор на Борислав Сарафов за главен прокурор, ще има приет на първо гласуване Закон за съдебната власт, с който се урежда прекратяване на тази процедура. Оттам нататък всичко отива в ръцете на президента, тъй като парламентът няма да си е свършил работата.“, посочи Велислав Величков.

Какви са възможните ходове оттук нататък за спиране на избора на Сарафов, и дали прекратяването на преговорите за кабинет е свързано с избора на нов главен прокурор - чуйте цялото интервю с Велислав Величков на следващия звуков файл.