Оставките на ръководството на Софийската районна прокуратура заради случая с Мартин Божанов, известен като Нотариуса, показват наличие на много сериозен, и то системен проблем в прокуратурата. Това коментира в ефира на bTV Radio адвокат Велислав Величков, председател на Инициатива „Правосъдие за всеки“.

„Завесата на този проблем бе открехната още когато започнаха дискусиите за освобождаването от поста на бившия главен прокурор Иван Гешев, тоест около 10-15 май миналата година, продължиха с едни признания на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, че политиката е навлязла много сериозно в прокуратурата и изкривява нейната работа и именно той тогава спомена, че има данни определени магистрати да действат сдружено в полза на определени хора, а прокуратурата да прикрива това. След това Сарафов стана главен прокурор и ако си спомняте, още август месец миналата година той говореше за проблеми в Софийската районна прокуратура и призова ръководителя й Невена Зартова да подаде оставка. Сега се случи това влизане на 21 прокурори от Върховна касационна прокуратура в Софийската районна, малко като сцена от филма „Матрицата“, облечени в черно мъже, навлязоха групово, все едно ще правят обиск, претърсване и изземване, а не контролно-ревизионна дейност, както вчера се изрази пред ВСС главният прокурор Сарафов. Друг е въпросът, че аз не мисля, че прокуратурата следва да извършва контролно-ревизионна дейност, за това си има инстанционен контрол и Инспекторат към ВСС, но така или иначе, бяха осветени множество проблеми покрай убийството на скандалния така наречен „Нотариус“ мартин Божанов, човекът с две ЕГН-та, и както се разбра, в продължение на поне 18 години, съдебната система е пазила и прикривала един търговец с влияние, който е рекетирал, изнудвал, заплашвал магистрати, и извършвал имотни измами, най-напред в малки, след това в особено големи размери. Тепърва ще научаваме какви са тези размери, и в този смисъл, не знам, може би е спорно коя е била по-голямата група за влияние – тази около кръга ресторант „Осемте джуджета“ или тази около SS-клуба на магистрати за удоволствие и поръчки, но факт е, че тези две групи най-напред са работили съгласувано, а след това са се превърнали в конкуренти, включително и покрай влияние в имотните измами в определени територии. Тук следва да се отбележи обаче, че множеството сигнали – най-вече от Антикорупционния фонд, също имаше и от Гражданско сдружение „Боец“ за кръга „Осемте джуджета“, така и останаха неразследвани при бившия главен прокурор и все още не можем да разберем какво точно се разследва и по чии надзор и при сегашния и.д. функциите главен прокурор. Много се шуми около кръга на Мартин Божанов, но това нямаше да е така, ако той не беше показно застрелян в квартал „горна баня“ и не се бяха повдигнали всичките въпроси около него, включително много сериозния въпрос, на който вчера главният прокурор отказа да отговори категорично във ВСС – колко висящи проверки, предварителни досъдебни производства има срещу лицето Мартин Божанов и свързани с него лица, включително и адвокати, както и защо образувано преди повече от 2 години досъдебно производство не е стигнало до фазата привличане на обвиняем, а пък накрая се каза – аха да го привлечем като обвиняем и те взеха, че го застреляха. Тоест – какво е правила подопечната му прокуратура на Гешев, а след това и на Сарафов, в продължение на 2 години, явно извън всякакви процесуални срокове и защо тази завеса не е повдигната по-рано и не са образувани паралелни досъдебни производства за евентуално извършени престъпления от свързаните с него лица, които все още са живи и здрави. Казвам все още, защото аз не изключвам тези поръчкови убийства да продължат, най-вече за да замлъкнах хора, които много знаят за взаимовръзките, зависимостите и търговията с влияние в съдебната система и политическите намеси и покровители в нея.“, каза Велислав Величков.

