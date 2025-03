“Очевидно е, че в управляващото мнозинство се губят мандати” Това каза в ефира на bTV Radio адвокат Велислав Величков от “Правосъдие за всеки”. “Така, че 121 е на ръба. При това положение това е изключително нестабилно мнозинство и неслучайно лидерът на ГЕРБ е толкова притеснен и казва, че ще трябва да работи на ръба на мнозинството, което за мен е покана за други партии да се включат в подкрепа. Ако забелязахте два-три часа преди КС да излезе със своето решение, Делян Пеевски заяви категорична подкрепа за правителството. Виждаме, че те дават подкрепа и за бюджета. Опозиция, която подкрепя по принцип правителството и подкрепя бюджета едва ли може да се нарече опозиция”. Цялото интервю с адвокат Велислав Величков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

