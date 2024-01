От Инициатива „Правосъдие за всеки“ поискаха спиране на избора на конституционни съдии от парламентарната квота и стартиране на нова процедура.

„Новото е конституционният текст член 91а- това е новият текст, който записаха авторите на конституционния проект, сред които и г-жа Атанасова, а именно, че всички процедури по излъчване на кандидати и одобряването на кандидати за органи на държавната власт, конституционно установени и регулаторни органи, в които има парламентарна квота, трябва да се случат в условията на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост. Това означава с обществен дебат, като се вземе мнението на гражданското общество, с експертен дебат, с право да задават своите въпроси към кандидатите и гражданските и професионалните организации, и с една много добра мотивировка и публичност на самата процедура по избора. Така набързо стартираната процедура с тези две имена не отговаря на нито едно от тези условия и на практика конституционните законодатели, които приеха този проект на 3 гласувания само 2 седмици по-късно нарушиха собствения си текст, който приеха, когато зад гърба на обществото, без необходимата обоснованост и без никаква публичност, и без никакъв дебат, ако не броим това изслушване в комисията утре, което още няма регламент как точно ще протече, се канят да изберат двама души, една доста спорна и една не толкова спорна кандидатура – тази на бившия съдия Белазелков,без обаче да се отчете мнението на хората, които практикуват правото и са професионалисти в тази сфера. Тази нова процедура трябва да тръгне по новия начин, който е разписан в Конституцията и спокойно може да се даде един месец за обществен и експертен дебат по новоиздигнатите кандидатури, ако тази процедура бъде сега прекратена и това е правилният начин. Иначе излиза,че с този текст на Конституцията някой просто е лъгал цялото общество, че ще има промяна в избора. И както казваме и в нашата позиция, това е отваряне не на пътечка, а на магистрала в бъдещите органи – ВСС, Инспекторат към ВСС, да се направи следващият растеж в грешката и отново с политически излъчени кандидатури по партийни квоти да се подмени професионализмът, прозрачността и публичността при излъчването на тези хора. Това ще спъне цялата съдебна реформа.“ Това коментира в ефира на bTV Radio адвокат Велислав Величков, който е председател на Инициатива „Правосъдие за всеки“.

В позиция от гражданската организация определят като откровено партийна кандидатурата на Десислава Атанасова от ГЕРБ.

„За съжаление толкова ярка политическа номинация на човек, който е не просто партийно обвързан, а е партиен говорител, бих казал вторият човек в партия ГЕРБ, защото председателят на ПГ на управляващото мнозинство винаги е вторият в йерархията след лидера на една партия, човек, който твореше и подписваше и уреждаше минаването на закони, които бяха оспорвани в Конституционния съд, някои от тях бяха отменяни в КС, който съвсем откровено използваше правото за политическа употреба в полза на своята партия, много тежко политически обвързан, мисля, че най-неудачното за него място е Конституционният съд, в който все пак ,ако стане съдия, г-жа Атанасова ще трябва да разглежда приетите под диктовката на управляващото мнозинство промени в Конституцията, в които и тя е участвала лично и със свои предложения, а след това и законите, защото няма ограничения във времето, когато те могат да бъдат отнесени в Конституционния съд. Знаем, че и всеки съд ако установи по конкретно дело по искане на страна противоконституционност на закон, може да го отнесе в Конституционния съд и така г-жа Атанасова ще трябва да се произнася по законите, които тя в правна комисия и в пленарна зала е творила. Това за мен е конфликт и на интереси, извън политическата обвързаност, и на трето място професионалният стаж на г-жа Атанасова – извинявайте, ама няма нищо общо с конституционно право. Мисля, че досегът й там почти не съществува, освен това фактът, че е подписала така наречената Борисовска конституция през 2020-та, която беше изкарана на светло, за да утихнат тогавашните протести именно срещу управлението на ГЕРБ, тя е била юрисконсулт на 2 болници и вписан адвокат в Русенска колегия, но на практика не практикуващ адвокат, защото тогава започва стажът й като народен представител, който продължава цели 12 години и аз тук не споделям мнението на юристи, че понеже Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание урежда стажа като народен представител като юридически стаж, това е така, защото правилникът е подзаконов нормативен акт и не виждам как може простият факт, че един човек е народен представител, това да му се зачита като юридически стаж по специалността, примерно ако той е в Комисията по местно самоуправление или по здравеопазване. Тъй като знаем, че г-жа Атанасова е била и министър на здравеопазването, а сега пък кандидатства за конституционен съдия- къде е едното, къде е другото!“, посочи Велислав Величков.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.