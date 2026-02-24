„За мен най-важното е, че Народното събрание, депутатите трябва да направят всичко възможно, за да гарантират предвиденото в Конституцията право на всеки български гражданин, независимо къде се намира, да упражни своето право на глас. За мен всякакви начини - законодателно, технически или административно, за ограничаване на това право, са неприемливи. За мен е много важно в зала да се гласува така, че да се даде възможност всеки един гражданин да упражни правото си на глас, независимо къде се намира, защото това би лишило над 14 000 граждани във Великобритания и над 3 000 граждани в Щатите от правото да гласуват.“ Това коментира в ефира на bTV Radio омбудсманът Велислава Делчева, по повод днешното гласуване на парламентарната правна комисия, с което беше отхвърлено ветото на президента Илияна Йотова върху текстовете, с които се ограничават до 20 секциите в държавите извън Европейския съюз, без тези в дипломатическите и консулските представителства. Според омбудсмана, това може да създаде проблеми при гласуването. Предстои ветото да бъде разгледано и в пленарната зала.

Омбудсманът: ЦИК да разработи стандарт за достъпна изборна секция

Велислава Делчева съобщи, че в нейно становище от днес до служебния премиер Андрей Гюров и до ЦИК обръща внимание как могат да се създадат по-добри условия за хората в уязвимо положение в избирателните секции:

„На вниманието на омбудсмана и не само за тези избори, за много избори напред, от изключително значение е всички граждани, особено тези в уязвимо положение, да имат възможност да гласуват. Това означава да се създадат за всеки един подходящи условия да стигне до изборните секции и да упражни правото си на глас, като се гарантира тайната на вота. Имаме и много препоръки от Комитета за правата на хората с увреждания в тази посока, и аз в едно мое становище от днес напомням на служебния министър-председател и на Централната избирателна комисия, че все още липсват възможности за използване на жестов превод за хората с увреден слух в секциите. Също така липсва възможност хората, които са с увреден слух да получават така наречения звуков сигнал, който да им даде яснота, че техният вот е отразен. Проблемът, който се получава е, че много често хората изтеглят картата от машинното устройство преди техният вот да бъде зачетен. И ако хората, които са с увреден слух и с увредено зрение, не получат някакъв светлинен или звуков сигнал, че техният глас е зачетен, има възможност те по-рано да извадят тази карта и техният вот съответно да не бъде зачетен и да не могат да упражнят избирателното си право. Не е предвидена и официална информация за процеса на гласуване за тези хора, и тук говорима тази информация да бъде предоставена в подходящи формати – например на Брайл, за да могат хората с увреждания в пълнота да се запознаят с това. Например в кои секции могат да гласуват, как могат да упражнят правото си на глас – това все още за съжаление не е направено в пълнота. И в тази посока предлагам на ЦИК да се разработи един стандарт за достъпна изборна секция. Ако те в своите методически указания за тези и за предстоящите избори дадат насоки да се закупят и да се инсталират специализирани устройства за машинно гласуване, и да се предоставят аудио плейъри и Брайлов шаблон със списък на кандидатите и партиите, които са в бюлетините, хората с увреждания биха могли да се ориентират по-бързо. Не на последно място – за хората с увреден слух има възможност да се използват услугите на жестов преводач онлайн, за да може човек, който е с увреден слух и се нуждае от обяснение, не може да разбере членовете на избирателната секция, има някакъв технически проблем при упражняване на вота, да се използва този преводач онлайн и те съвсем спокойно да упражнят правото си на глас. Въведен е и така нареченият безплатен телефон, на който гражданите могат да направят справки за включване в избирателните списъци. Препоръчвам не само такава информация да може да се получи на безплатния телефон. За всички граждани, не само за гражданите с увреждания, би могло да се разшири обхватът на информация, която може да се получи. Например за процеса на гласуване, къде може да се гласува и това да става не само в деня на гласуване.“, обясни Велислава Делчева.

Делчева: Искането за такса „електромер“ от 5 евро на месец е абсолютно необосновано, това минава всякакви граници

По повод проверките за високите сметки за ток и идеите, които се чуха от „Еврохолд България“ за въвеждане на месечна такса за всеки електромер от около 5 евро, Делчева коментира:

„Жалбите на граждани към нас не спират. Това, че беше обявено, че се правят проверки, не означава, че сметките за ток по някакъв начин са намалели. Гражданите продължават въпреки проверките да получават по-високи сметки за ток, което означава, че все пак, въпреки че държавата е предприела мерки в тази посока, трябва да бъде по-настоятелна и да действат малко по-бързо, защото поне към момента от КЕВР нямаме такава обобщена информация защо се получават тези високи сметки. Появиха се различни обяснения, включително чухме как дружествата казват, че заради по-студените дни получаваме по-високи сметки, някакви цифри – с около 10 до 30% процента се увеличило потреблението на ток през последните 3 месеца, заради по-студеното време. Прекрасно, обаче ако ги слушаме тях, всяка година става по-студено и по-студено, и ние трябва да сме в ледниковата епоха. Аз не мисля, че това е така. По-скоро ми се иска електродружествата да вземат насериозно проблемите на гражданите и наистина да дадат обяснение на какво се дължи това, не да се оправдават с климатични промени. На фона на всичко това да искат 5 евро на месец, не еднократно, на месец – такса електромер, ми се струва абсолютно необосновано. Това вече минава всякакви граници според мен.“

