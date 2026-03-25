„Една от основните мерки, която искам като омбудсман да бъде предприета най-вече от ЕРП-тата е да обърнат внимание на всяка една индивидуална жалба, която се получава при тях и да направят истински, а не формални проверки, тъй като така оставаме с впечатлението и не само аз, но и от Комисията за защита на потребителите обърнаха такова внимание, че има формални отговори към потребителите, без да се изясняват конкретните обстоятелства, без да има проверка за това защо се е стигнало до по-висока сметка за ток. Бих посочила още един пример, който беше на моето внимание през изминалата седмица за едно семейство, което пътува в чужбина в рамките на 10 дни и получава за този месец по-висока сметка в сравнение с предишния месец, когато през цялото време 30 дни са си били вкъщи. И за мен обяснението с температурни разлики, по-ниски температури, не е достатъчно, защото дори един недоволен гражданин и клиент да има, той трябва да получи информация защо се е стигнало до това.“ Това коментира в ефира на bTV Radio в предаването „Важното, казано на глас“ омбудсманът Велислава Делчева по повод продължаващото недоволство срещу високите сметки за ток.

За новата формула за изчисляване на сградната инсталация и опасенията на граждани за изравнителните сметки за парно и топла вода, омбудсманът коментира: „По отношение на формулата, прецизирали са се някои от параметрите, които съществуват и в сегашната формула, но като цяло смятам, че измененията са по-скоро козметични и в много голяма степен възпроизвеждат старата формула. Мисля, че са недостатъчни, за да се осигури едно ясно, прозрачно и справедливо определяне на количеството на енергията и като говорим за това, че се въвеждат мерки, като се взема предвид енергийната ефективност на сградите, но си мисля, че трябва да се поработи малко повече в тази посока, за да може по-силно да се отразява това върху количеството топлинна енергия. И не на последно място ми се иска да видя по-голяма прозрачност тогава, когато се изготвят фактурите, по-голяма точност при отчитане на индивидуалното потребление на всеки отделен клиент, тъй като това е смисълът на решението на Съда на Европейския съюз, което получихме през октомври миналата година. Така че, за да бъдем в унисон с това решение, трябва да се положат малко повече усилия да се отчита индивидуалното потребление.“

По повод намерението на ЦИК по препоръка на омбудсмана да бъде улеснено гласуването на незрящите избиратели на предстоящия вот, Делчева коментира.

„Това наистина е една стъпка напред за улесняване на хората в уязвимо положение, най-вече за хората с намалено зрение. В допълнение бих посочила, че има възможност да се използва и така нареченият браилов шаблон със списъка на кандидатите и партиите, за да може в пълна степен да се гарантира тайната на вота на незрящите граждани. И не на последно място отново бих препоръчала и бих се обърнала към ЦИК да осигури и онлайн достъп до жестомимичен преводач в изборния ден за хората, които имат увреден слух. Възможно е когато се гласува с машина, картата да бъде извадена малко по-бързо от необходимото и вотът им да не бъде зачетен, затова е изключително важно да има друг начин, по който хората с увреден слух и намалено зрение при успешно гласуване да бъдат сигнализирани. И не на последно място предлагам на ЦИК да се разработи стандарт за достъпна изборна секция, в която да бъдат предприети конкретни действия с методически указания как да се подпомогнат хората, затруднени в придвижването, със зрителни увреждания или увреден слух.“, посочи Велислава Делчева.

За забавените ТЕЛК-решения и с какви въпроси се обръщат гражданите към омбудсмана, чуйте цялото интервю с Велислава Делчева пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.