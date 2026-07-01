„Веднага след трагедията получихме доста жалби от граждани, които всъщност вече не просто са възмутени, но и отчаяни от нарастващия брой жертви по пътищата. Нека да не забравяме и произшествието в Мездра, където едно дете уби други две деца. Така че аз напълно съм съпричастна към болката и недоволството, което гражданите изразяват в тези жалби, свързано с това, че години наред се говори за пътна безопасност, за контрол, за добра инфраструктура, за превенция, за реформи и в същото време не виждаме резултати. България продължава да бъде в челните редици сред държавите-членки на ЕС по брой загинали и всъщност въпреки усилията на държавата и увеличаване на наказателната отговорност за пътнотранспортните произшествия, продължава тази негативна тенденция да се повишава броят на ранените и на смъртните случаи. Това е доста обезпокояващо за мен и поради тази причина се обърнах към министър-председателя и към цялото правителство да се вземат предвид няколко неща, които съществуват от години поне като документи в България. Например имаме Национална агенция по безопасност на движението по пътищата, има документи, които нямат никакъв резултат и в своето обръщение към министър-председателя отправих препоръка когато започне да се работи в тази посока, да се вземат предвид 8 ключови показателя, които Европейската комисия неотдавна е отправила към държавите-членки и бих искала да ги спомена, защото те наистина са много простички и човек може да ги запомни. Това са скорост, предпазни колани, предпазни средства или каски, когато се управляват мотори, мотопеди и тротинетки, алкохол, разсейване на водачите, когато използват мобилни устройства, безопасност на превозните средства, безопасност на инфраструктурата, и наличие на спешна медицинска помощ. Ето няколко кратички посоки, в които смятам, че правителството може да вземе конкретни мерки“. Това коментира омбудсманът Велислава Делчева, която преди дни се обърна към премиера с призив за незабавни действия за подобряване на пътната безопасност, след тежката катастрофа на магистрала „Тракия“ на 24 юни с три жертви.

Днес омбудсманът изпрати препоръки до министрите на образованието и на вътрешните работи с искане за по-голяма защита на децата от сексуални посегателства. Поводът е случай, който стана публично известен – мъж, осъждан три пъти за блудство с малолетни е работил като охранител в столично училище, след като е предоставил чисто свидетелство за съдимост, вследствие на юридическа реабилитация.

„Казусът с този охранител не е единичен случай, защото се оказва, че когато училища наемат работници или особено когато става въпрос за външни фирми, които както в случая наемат охранители, те нямат задължението да извършват справка в така наречената Национална информационна система за защита от педофилия, където всъщност са вписани всички лица, които са били осъдени за това престъпление. Въпреки съществуването на този регистър, действащите правила позволяват работодателите да искат само свидетелство за съдимост, което както разбираме в конкретния случай, може да е чисто, да е извършена юридическа реабилитация и в този момент няма как училищата да разберат, че човекът, който работи с деца е бил записан в тази национална информационна система. Това създава голям риск. Такъв риск съществува и в частни школи, занимални, детски клубове, парти клубове, детегледачески услуги. Това са все услуги, свързани с деца и никой от работодателите, които се занимават с тях няма такова задължение. Препоръките, които отправих към МВР и МОН са да се предприемат няколко стъпки в тази посока. Да се задължат всички не само да изискват свидетелство за съдимост, а да правят такава проверка в Националния регистър. Към МВР имам специална препоръка да се улесни достъпът до този регистър, тъй като имам сигнали, че достъпът не е лесен. Така че ето две съвсем простички превантивни мерки, които биха могли да помогнат в този случай и това е един пример, в който когато държавата взема решения, трябва да постави най-висшия интерес на детето в центъра“, обясни омбудсманът.

Целия разговор с Велислава Делчева можете да чуете на следващия звуков файл.