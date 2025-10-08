"Необходима е нова водна стратегия, имайки предвид последните проблеми с безводието, които се появяват не само в Ямбол, такива има и в Плевен, за такива проблеми съм сигнализирана и от гражданите на Брезник. Наличието на такава дългосрочна водна стратегия е повече от необходимо, но мисля, че тя трябва да се базира и на една много добра оценка какво е сработило и какво не е сработило в предишната водна стратегия. На второ място имам и препоръки, които са свързани с това да се предвиди по-бърза и ясна процедура, когато качеството на водата не отговаря на нормативните изисквания и да се задължат ВиК операторите в такъв случай да прилагат по-ниска цена на водата. Не на последно място - искам да се предвиди изплащането на водни помощи на социално слабите и уязвимите потребители, и да се определи така наречената социална поносимост на цената на ВиК услугите, на базата на едни по-надеждни данни, съобразно доходите на домакинствата. това ще въведе един нов и по-справедлив начин за разпределяне на количествата вода общо потребление. И не на последно място, бих искала да се предвиди бърза и опростена процедура за изплащане на компенсации от ВиК операторите, когато не предоставят качествени ВиК услуги. Важно е да се гарантира с този нов Закон за ВиК такъв достъп до питейна вода, който да гарантира и добро качество, и съотношение цена-качество." Това каза в интервю за bTv Radio омбудсманът Велислава Делчева по повод проектозакона за ВиК. Тя посочи, че към момента няма оценка за предишната стратегия.

"И по повод Законопроекта за ВиК, едно от моите възражения беше срещу издаването на заповеди за изпълнения, независимо от размера на вземането. Това може да доведе до съдебни разноски, които да са много по-големи по размер от основното задължение. Затова съм предложила преди да се пристъпи към принудително изпълнение, да има възможност за процедура за доброволно изпълнение. Например покана с посочен срок или сключване на споразумение за разсрочено плащане на задълженията. Това беше причината, поради която проведохме среща с Камарата на частните съдебни изпълнители, защото се оказа, че те също мислят в тази посока и то не само по отношение на сметките за вода, но и за всички така наречени малки комунални плащания. Хубаво е, че има и дори практики в други държави в Европа, с които те вече са запознати и поехме ангажимент на предоставя на министъра на правосъдието едно предложение за промяна в Гражданско-процесуалния кодекс, с което да се създаде доброволна процедура при комунални плащания, която да предхожда принудителното изпълнение. Това на първо място ще намали разноските на гражданите и на второ място ще даде възможност много по-бързо да бъдат изплащани тези вземания." ,каза още Велислава Делчева.

По повод информационната кампания за еврото и за какво трябва да внимават хората, Велислава Делчева обясни: "Нашата кампания се провежда съвместно с Националния осигурителен институт, и е насочена специално към възрастните хора в по-малките градове, защото забелязахме от разговорите с тях, че те имат 2 основни притеснения - едното е, че те не са виждали никога през живота си евро, и се притесняват дали няма да бъдат излъгани през това да получат фалшиви банкноти, и второто им основно притеснение е свързано с това как в периода 1 януари-1 февруари ще изчисляват рестото, коео винаги трябва да им бъде върнато в евро. Утре щеимаме поредната среща с възрастни хора в Петрич, а в петък е в Гоце Делчев, където ще им дадем съвети в няколко посоки. На първо място е хубаво точно в този период от 1 месец, ако е възможно и се чувстват удоно, разбира се, възрастните хора да плащат с карта по банков път. Това ще е най-безболезнено, бих казала, не само за тях, но и за търговците, които изпитват своите притеснения за това дали ще имат налични центове и банкноти евра, за да могат да връщат ресто. Те също имат своите притеснения как ще се изчислява рестото, и мисля, че от взаимен интерес е - особено при малки суми, това да стане с карти. И другата възможност, която имат, разбира се, възрастните хора, да отидат до банките или в пощенските станции, да обменят българските левове в евро. Това ще бъде най-лесно за тях при разплащания в този период. На второ място искам даподчертая, че не е необходимо това превалутиране и смяната на български левове в евро да се случва още сега. Нека да не бързат, защото след 1 януари това могат да направят от всяка една банка и пощенска станция, и то без никакви банкови такси. Докато ако направят такава размяна в момента, ще трябва да си платят обичайните банкови такси. С помощта на Министерството на финансите и БНБ разполагаме с брошурки с таблички, които изчисляват - ако рестото е 1 лев, колко би трябвало да върнат в евроцента. Ако рестото е 10 лева - колко би трябвало да му върнат в евробанкноти."

От началото на 2025г. са постъпили почти 7500 жалби до омбудсмана по различни въпроси.

"Обичайно това са жалбите, свързани с обществените и административните услуги - ВиК, Топлофикация, Енерго, към момента са около 2800. Даже напоследък по отношение на Топлофикация-София имаме жалби за това, че все още не е пуснато отоплението.", каза Делчева.

