“Войната в Украйна е една истинска “червена линия” между политическите сили” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за народен представител от гражданската квота на “БСП за България” в 23 МИР в София Велизар Енчев. “Дори с течение на времето, както заяви и генералният секратар на НАТО, войната в Украйна се очертава като една дълга война, каквато е войната в Близкия изток, където има един хроничен конфликт. Според мен тази “червена линия” между партиите в България може да се окаже голям проблем при съставянето на правителство. Новото българско правителство трябва да запази пълен неутралитет по отношение на войната, който включва отказ от предоставяне на въоръжение на Украйна”, каза още Енчев.

