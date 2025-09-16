“От всичко, което стана ясно последните дни, практически се изключва вариантът за грешка за дроновете в Полша. По-скоро е провокация с цел тестване на системата за противовъздушна отбрана, което означава, че ще продължават такъв тип провокации и с Полша, и с Румъния, както виждаме, и с други съседни страни.” Това каза в ефира на bTV Radio бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. “Като основната цел е всяване на страх, показване на слабости в защитата от дронове, която е общ проблем за всички страни, тъй като това е нов тип оръжие. И крайната цел е ограничаване на помощта за Украйна, внасяне на разделение в Западния Алианс, тъй като само при това положение Русия може да продължи с агресията си. Но, пак казвам, виждаме точно обратния резултат. Вярвам, че освен чисто военните мерки, ще има и икономически мерки, които ще доведат до реален натиск върху Русия да прекрати войните действия.”, допълни той.

