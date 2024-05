студиото беше преместено в моя апартамент в Слатина, докато Pavell и Михаела Маринова работеха по един от синглите на Михаела, решихме да го започнем този проект. Аз имах нужда просто да се себеизразя тогава, да анаправя един личен проект, който да не бъде Pavell и Venci Venc’, а да бъде изразен от артиста Venci Venc’. Затова и го използвах като втори сингъл, като втори трак, който продуцирах заедно с видеото и го използвах, за да дам ясен знак на хората, които вярват в мен,че оттук нататък престоят много дълбоки и смислени неща, защото живеем в едно бързооборотно време, с бързооборотни стоки и музика. Целта е да направя slow burner-и. Така че виждам доста чувствителност. Особено последните седмици, преди да изкарам парчето, го пуснах на една малко по-широка аудитория и видях доста разплакани очи, което беше ясен знак, че парчето докосва. Песента е създадена, за да бъде инструмент в ръцете на хората и да я използват.“ Това разказа пред bTV Radio Venci Venc’, който представи новата си песен „Слънчогледи“.

Защо това е най-личната му песен и защо във видеото няма истински слънчогледи – цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

