“България е много недоразвита като икономика. Ние можем да си позволим в бъдеще да мислим за повече десни мерки, но трябва да наваксаме малко, трябва да помогнем на хората да живеят малко по- нормално” Това каза в ефира на bTV Radio Венеция Нецова - Ангова от “Продължаваме промяната”. “Ако максималният осигурителен доход бъде обвързан със средната заплата ще има предвидимост, както за работодателите, така и за служителите. Това е пример за политиките, които са ни в ляво. В дясно целим дефицитът да го ограничим до 3%, допълни тя.

