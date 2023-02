Продължаваме промяната и Демократична България преговарят за общо участие на изборите, с амбицията да спечелят първия мандат за съставяне на правителство. В интервю за bTV Radio заместник-председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Венеция Нецова-Ангова коментира, че сега ситуацията е по-различна в сравнение с предишните избори, когато двете формации решиха, че е по-добре да се явят поотделно на вота.

„Може би защото се затегна политическата обстановка много повече, това е външен фактор. Факторът, който касае Продължаваме промяната е, че нашето място е в центъра и това е важно за нас, ние имаме политики, които подпомагат както социалната сфера, така и държат мерките за бизнеса да бъдат разумни.“, посочи Венеция Нецова-Ангова. Тя допълни защо според ПП сега е време за обединение: „Защото се натрупа достатъчно напрежение в политическата система, виждаме, че наистина има силна фрагментация и е време за обединение. Обединението на ГЕРБ, БСП и ДПС го видяхме на практика, видяхме и т.нар. годеж по време на лидерската среща. Интересно ми е защо сега не сформират мнозинство, а ни пращат на още едни избори. И какво целят с това? Да убият опонентите си може би чрез Изборния кодекс, ще видим, тепърва предстои да се разбере. Но ние сме тук и хората очакват от нас да бъдем единни. Наскоро бях публикувала в моя личен профил, че злото триумфира когато добрите жени и мъже бездействат, а ние сме точно обратното – колкото по-трудно става, толкова по-мотивирани сме да не се предаваме, напротив – да се обединим и да намерим подкрепа навсякъде, където можем и имаме споделени ценности и споделена визия за развитието на нашата страна“.

Според Венеция Нецова-Ангова няма да има конфликт за подреждането на листите и това не е водещата тема на този етап. „Тя ще бъде дискутирана в преговорния процес. Моето лично мнение е, че трябва да се вземат най-добрите кандидатури предвид, защото общата ни задача е ясна – да проведем реформите, които сме планирани“, допълни заместник-председателят на ПГ на ПП.

По отношение на въпроса с кои партии няма да търсят партньорство след вота, тя отговори: „Знаете, че имаме червена линия с Борисовия ГЕРБ, не седнахме на една маса и с ДПС по време на третия мандат, който БСП лансира. Няма как да говориш с някой, срещу чиито практики се бориш – няма как да се постигне реален диалог или той ще бъде проформа, а ние в такива безпринципни сделки не влизаме.“

По повод работата на служебния кабинет, Венеция Нецова-Ангова коментира, че най-големите й критики са към финансовото министерство.

„Видяхме голямата битка на всички останали освен служебния кабинет и ГЕРБ, за да можем да имаме възможност като народни представители да работим по реален, отворен проектобюджет, защото това, което ни се даде бяха десетина страници удължаване на срокове на нашия бюджет, този, който ние предложихме, но реалностите се променят, нуждите на хората се променят. Ако преди е била важна цената на горивата, сега може би има друга необходимост, която трябва да се осигури и ние трябва да бъдем адекватни на ситуацията. Със сигурност моя голяма критика е това, че служебният кабинет си превиши правата и чрез МФ си позволи да престъпи конституционна норма и закона за публичните финанси и да не внесе проектобюджет, всъщност това за мен беше огромно разочарование. Това, което те лансираха – че не могат да правят политики, те го вярват, но това вече в ретроспекция го виждам като политически ход да се всява страх.“

Венеция Нецова-Ангова коментира и постигнатото и несвършеното от този парламент:

"Понякога малките победи ми дават надежда и мотивация, че тези няколко месеца не са били безсмислени и е имало защо да бъдем там. Например възможността майките да предоставят така нареченото майчинство или грижата за детето на баби и дядовци, за да балансират и собствената си ангажираност на пазара на труда и грижата за семейството. Тоест ние създадохме една гъвкавост за младите жени. Друга победа в този парламент са ваучерите за храна, които много хора получават на работното си място. Там ги вдигнахме от 80 на 200 лева, което беше нашето предложение в бюджета миналата година, а сега вече ще бъде постоянно така. Днес видяхме минималната работна заплата – вече имаме предвидимост за бизнеса, ще се повишава с развитието на икономиката, вече имаме яснота от юни едната до юни другата година. До септември ще знае бизнесът, за да си направи бизнес-моделирането за следващата година. Това са малките ни победи, които ни се искаше да бъдат съпроводени с още много – с антикорупционния закон, с контрола върху главния прокурор, с още промени в бюджета, които бяхме планирали, и всъщност това създава смесени чувства. Големите битки, за съжаление, независейки от нас, нямаше как да ги вдигнем на дневен ред, понеже нямахме мнозинство, но малките ни крепяха да продължаваме, защото в крайна сметка ние сме там, за да представляваме хората и да помагаме дори и някаква по-мъничка, но важна и значима промяна".

Цялото интервю с Венеция Нецова-Ангова пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.