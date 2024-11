“Като първи стъпки Тръмп обяви, че искат да въвеждат мита за вносните стоки и по този начин да наказва страните, които имат положителен търговски баланс в търговията си с Америка” Това каза в ефира на bTV Radio Вени Марковски - интернет пионер, председател на “Интернет общество - България”, живеещ и работещ в САЩ от близо 20 години. “Това ще се отрази на ЕС, на Китай. Ще видим какво ще направи, едва ли някой в момента е в състояние да предскаже точно какво ще се случи. Има една програма, която е голяма книга, написана включително от хора, които са били в неговата администрация и сега са в предизборната му кампания, в която са разписани някои от нещата, които трябва да се вършат”, допълни той.

Цялото интервю с Вени Марковски може да чуете в прикачения звуков файл.