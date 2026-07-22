Противоречията около участието на България в инициативите, свързани с войната в Украйна, поставиха под въпрос не толкова отношението ни към Киев, колкото мястото на страната ни сред европейските съюзници. Това заяви заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в интервю за bTV Radio.

„По-важният сигнал не е към Украйна, а към европейските ни партньори“, подчерта тя.

Според Чернева не може да се говори за сериозно противоречие в официалната позиция на България по отношение на войната.

„Честно казано, не мисля, че има голямо противоречие в сигналите, особено по отношение на Украйна. Позицията на България е, че няма какво повече да предостави като помощ, освен това, което би могла да продаде. В този смисъл тази позиция изглежда консолидирана“, каза тя.

По думите ѝ истинският въпрос е друг – как страната ни се позиционира спрямо европейските си съюзници.

„Това, което се променя, е отношението на България към нейните европейски партньори. Коалицията на желаещите е общност от държави, които искат заедно да вземат решения за европейската сигурност и отбрана. Именно там ще се формират важните решения през следващите месеци и години“, обясни Чернева.