„Логично е да се каже, че няма как партньорство да се осъществява с причинителите на това недоволство и най-вече с причинителите на този упадък на държавността, на тази мимикрия на фасадна демокрация, която премина през доста тежък рецидив. Непрекъснато се слагат различни дефиниции от рода на завладяна държава, недоволството от липсата на справедливост и безнаказаност, реалната политическа подмяна прави почти невъзможно да се разкрият истинските носители на демократичните правила, за които ние 36 години водим отчетлива борба за установяването, а сега се налага за възстановяването, защото без един рестарт на демократичните правила няма как да добием въпросната желана справедливост, нито пък може да се мисли за реалните решения, които интересуват най-много хората – това са доходите, цените, стандартът на живот и т.н.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Веселин Пенев, водач на листата на „Алианс за права и свободи“ в 23-ти МИР-София, на въпрос с кои формации биха си партнирали след изборите и с кои категорично не биха.

„На тези избори, независимо, от внушенията на социолозите, които стартират своите проучвания с доста незавидни прогнози за нашето бъдеще, е много важно да отчетем възможността в кратък период на предстоящата кампания от тежък характер, да дадем възможност масовото гражданско недоволство, което ескалира в края на миналата година, да придобие изражение с политическо представителство, независимо от това, което статуквото до момента породи като гняв и недоволство. В тази връзка „Алианс за права и свободи“ със сигурност ще има своята роля, така, както имаше роля и в генезиса на възможността това статукво да покаже своя истински характер и да се стигне до въпросния момент, при който се стигна дори до парадокса президентът на Републиката да напусне своето място преждевременно и да слезе на терена на реалната политика, където това недоволство в един момент се превръща в сериозна надежда и респективно това е сериозна отговорност за всички, които са се обозначили като противници на въпросното статукво. „Алианс за права и свободи“ със сигурност ще бъде неразривна част от вълната на недоволство, както политически, така и с възможността да се чуе и гражданският глас, защото виждаме, че извън тези няколко месеца сериозни граждански движения също проявяват инициатива и желание да се включат в реалната политика.“, посочи Веселин Пенев за политическите цели на АПС и какво биха определили като успех на вота.

