„За по-малко от един месец, ако погледнем какви събития станаха, като се започне от телефонния разговор между президентите Тръмп и Путин, минем през Давос, минем през посещението на министъра на отбраната Хегсет в централата на НАТО и може би, не знам дали това не е ударението – речта на Ди Ванс – Джеймс Дейвид Ванс в Мюнхен. Ако погледнем речта и направим анализ, Ди Ванс според мен не каза нищо ново, но той удари звънеца и каза – вижте какво, опасността не идва нито от Китай, нито от Русия, а идва отвътре, от вас, тоест – замислете се! И според мен, това не е лошо, защото и Европейският съюз, и ние трябва наистина да прегледаме тези нови геополитически обстоятелства в целия свят, да видим този нов международен ред, който все още не е създаден, но старият международен ред вече е дискредитиран, и той е дискредитиран по две линии – едното са международните институции – като Обединените нации, ЮНЕСКО и т.н., и другото, това е международното право. Както виждате, вече международното право не работи, голяма част от страните заобикалят международното право и вместо международното право слагат нови правила. Слагат правила тези страни, които са най-силни, най-могъщи, а останалите периферни страни трябва да спазват тези правила. Какви са тези правила, наистина зависи от тези глобални страни. Но връщам се отново към речта. Това, с което може би започна Ди Ванс и това, което най-вече в Щатите прави много силно впечатление е, че имаше решение да се премахнат резултатите от първият тур на изборите в Румъния. Като цяло изборите това е много основен момент и споменаван в САЩ, тези два факта – изборите в Румъния и това, че няма избори в Украйна до голяма степен прави болшинството политически лидери и в двете посоки – и при републиканците, и при членовете на Демократическата партия, че това не е валидно и трябва да се вземат някакви мерки. Другото ,което постави в своето изказване Ди Ванс, това е свободата на словото. Може би тя някъде е била нарушена. И това отново мисля, че е добре за ЕС, защото ние, имам предвид ЕС, преди 2 години направихме едно допитване до тези 500 милиона в Европа какъв да бъде Европейският съюз, как да поправи някои несъвършени неща, как да стане той по-идеален. Другото, което даже и за мен беше леко странно беше, че Ди Ванс отправи критика към Великобритания. Знаете, че Великобритания е най-близкият европейски съюзник с Щатите, тя е нещо като мост между Европа и Щатите. Може би това е била една от техните причини за Брекзит, да излязат от ЕС, още повече да не говорим, че те не биха искали първенството да държат Германия и Франция, а биха желали Великобритания да стои в тази роля. И това, че към Великобритания бяха отправени критики, според мен това беше да не казвам шамар, но наистина те бяха шокирани от тези думи. Още повече, че Великобритания също не беше предупредена, когато беше телефонният разговор между Путин и Тръмп. И още повече, че такива ситуации в историята не е имало и мисля, че по този начин те ще се опитват сега да играят все по-активна роля, особено в този мост, който е между Европа и Щатите.“ Това каза в ефира на bTV Radio Веселин Вълчев, дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения, по повод речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс на Конференцията по сигурността в Мюнхен и критиките, които той отправи към европейските съюзници.

За очакванията от срещата между Съединените щати и Русия, която предстои в Рияд, Веселин Вълчев коментира:

„Според мен това, което можем да очакваме е, че основният предмет на срещата няма да бъде само и единствено войната с Украйна. В този състав, при тези 2 екипа, които съществуват, ще се обсъждат и много други въпроси като дипломатическите представителства на Съединените щати в Русия и на Русия в Съединените щати, още повече, че както виждате специалният представител за Украйна не присъства в тези екипи, а присъства специалният представител за Близкия Изток Стив Уитков. Това означава според мен, че там ще се обсъждат въпроси, които касаят Близкия Изток, Сирия, ролята на Израел, Иран и т.н. Тези срещи обикновено правят реда, който след това президентите ще обсъждат, когато се срещнат. Тоест на тези срещи те ще се консултират по кои въпроси ще говорят и евентуално какви решения могат да бъдат взети. Затова тези срещи са изключително важни, защото те подготвят това, което в един не толкова дълъг разговор между двамата президенти ще бъде решено. И съвсем естествено ,когато ще се обсъждат въпроси, които са свързани с Украйна, задължително трябва да присъства и Украйна, и Европа. Ние казваме Европа, а не Европейския съюз, защото на тези срещи трябва да присъства и Великобритания, която не е член на Европейския съюз.“

