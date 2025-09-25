„Ако погледнем речта на Тръмп по време на Общото събрание, той отправи известна критика към европейските държави заради покупката на руски газ и петрол, въпреки войната в Украйна. И предупреди, че САЩ ще действа спрямо Русия, ще наложи много силен нов кръг от мита, обаче каза едно но – само, ако Европа се присъедини към същите мерки. Мисля, че това е първата стъпка, която след това в социалната мрежа на Тръмп той измени своята позиция и каза, че не трябва да се спира войната на фроновата линия, а ще трябва Украйна отново да си върне границите от 91-ва година. Моят анализ е, че това е продължение на неговата теза от речта на Общото събрание, където той все пак намеква, че сигурно ще се отдалечи от този конфликт, ще го остави на Европа. Тоест Европа ще трябва да го разрешава така, като купува оръжие, за да го предоставя на Украйна от Съединените щати.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Веселин Вълчев, дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения, по повод промяната на позицията на американския президент и думите му, че Украйна и изявлението, че страната може да спечели войната с подкрепата на Европейския съюз и да си върне окупираните територии.

„В речта си Тръмп очерта 4 основни момента – първо това е критика и поучаване на Европейския съюз. Тръмп атакува миграционната политика, разкритикува покупките на руска енергия, и отправи обвинение към дейността на самата организация на ООН и отхвърли измененията на климата“, каза още Веселин Вълчев.

