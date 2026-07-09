Демографската криза, липсата на достатъчна подкрепа и трудното съчетаване на професионалния и семейния живот продължават да поставят хиляди родители пред тежък избор – кариера или дете. Според Веселина Панайотова от фондация „Мама има работа“ ранното връщане на майките на работа може да бъде от полза както за икономиката, така и за самите семейства, но само ако е подкрепено с адекватни политики.

Темата за по-ранното връщане на майките на работа отново излиза на преден план заради задълбочаващата се демографска криза и недостига на работна сила, смята Веселина Панайотова.

„Майките са едновременно хора в детеродна възраст и активна работна сила. Те могат да допринасят за икономиката и да участват във финансирането на социалната система“, подчерта тя.

По думите ѝ изчисления на фондацията показват, че сегашният модел не е най-ефективният за държавата. При средната работна заплата за страната, дори ако майката получава обезщетение през втората година, но се върне на работа, в бюджета остават допълнителни приходи от осигуровки и данъци.

„Излиза, че за държавата е по-изгодно майката да работи, отколкото да остане у дома през втората година“, посочи Панайотова.

Според нея обаче финансовата логика не е достатъчна, защото реалността за родителите е много по-сложна.

Най-голямото предизвикателство е липсата на плавен преход между майчинството и връщането на работа. Докато в петък жената е изцяло в ролята на майка, в понеделник тя трябва едновременно да бъде и пълноценен служител, и родител.

„Нямаме механизъм за постепенно връщане към работния ритъм. Това създава огромен стрес“, обясни Панайотова.