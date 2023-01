“Епилептиците нямат достъп до животоспасяващи медицински изделия” Това каза в ефира на bTV Radio Веска Събева - заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. “Нямаме достъп до така наречените каски за предпазване от удар на главата и до гривните, които предизвестяват епилептичен гърч. Ние родителите, които имаме деца с епилепсия и почти не спим от години, може би ще можем да поспим спокойно два часа - докато тази гривна не ни предупреди, че идва пристъп. Това е изключително важно, защото може да спаси живот. При епилепсията има внезапна смърт, а тя доста често се дължи на това, че не е оказана навреме помощ. Как ще живеем, ако знаем, че не сме оказали помощ на своето дете - затова не спим. Решението да можем да ползваме тези медицински изделия трябва да се вземе от НЗОК”, обясни тя.

Цялото интервю с Веска Събева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.