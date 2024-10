“Липсват специалисти и желаещи да работят в ТЕЛК системата” Това каза в ефира на bTV Radio Веска Събева - зам.-председател на Националния съвет за хора с увреждания. “Системата не е толкова проста, както всеки си представя, трябва да има квалификация, поне 2 специалности, с по 5 години трудов стаж. Не може всеки лекар да стане член в комисия в ТЕЛК. Това са високоспециализирани специалисти. С годините се създаде много негативно отношение към лекарите, работещи в ТЕЛК. Това също оказва огромно влияние”, допълни тя. Какви са другите проблеми с ТЕЛК, по колко време чакат пациентите и пред какви предизвикателства са поставени хората с епилепсия на 18 години, чуйте в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.