„Населението боледува, системата не е достатъчно ефективна, за да предотвратява различни състояния. Има състояния, които биха били, при профилактика и превенция на дадени заболявания, да не се стига до ТЕЛК и хората да се инвалидизират.“ Това коментира Веска Събева, зам.-председател на Националния съвет за хора с увреждания, по повод увеличаването на решенията за ТЕЛК.

По повод предложението, свързано с ТЕЛК-овете - Националният осигурителен институт да има право да връща на комисиите експертни решения за ново произнасяне, когато има данни, че те са издадени въз основа на документи с невярно съдържание, и дали това ще реши проблемите с фалшивите ТЕЛК-ове, тя посочи:

„Това едва ли ще реши нещата, може само отново да пострадат хората, които са с правото да получат подкрепата на държавата. Аз много искам да знам кой се е подписал, кой има фалшиви подписи, лекарите или пациентите, които са се явили на ТЕЛК, защото всичко това се издава въз основа на медицинска експертиза на лекарите, които със своята експертиза дават становище дали един човек да се яви на тази комисия или да не се яви. В момента всичко става по документи, хората в ТЕЛК-овите комисии не виждат човека пред себе си, те не могат да преценят доколко този документ, който е издаден от техния колега е действителен, и всичко това е изключително субективно. Преди много години предлагахме когато има съмнения за някакви изследвания, да има доверена болница, в която да бъдат направени съответните изследвания, ако някой от експертната комисия има съмнение или НОИ. НОИ и в момента връщат тези решения отново да се преразглеждат в НЕЛК. Това, което липсва е критериите на какво основание ще се връщат. Всичко е отново изключително субективно. Искам да извадят една скала, по която ще мерим обективността на дадено решение. Може ли в здравето да има обективност? Мисля, че тук трябва да се произнесат както хората, които ежедневно дават тези експертни решения и хората, които работят в медицината, лекарите. Защото не можем ние отстрани да казваме така и така. Всяка година, всеки път, когато има някакъв проблем се започва с хората с увреждания – колко са фалшивите и колко не е вярно. Били се увеличили ТЕЛК-овите решения – появяват се нови заболявания, населението застарява. Нека не забравяме, че хората над пенсионна възраст могат също да получат такова експертно решение и никой не може да им забрани, защото това ще бъде дискриминация. И затова се появяват нови решения. Пенсиите, които се получават от ТЕЛК не са толкова много, а хората са внасяли и са се осигурявали за такъв момент, ако се наложи да получат подкрепа от държавата.“

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