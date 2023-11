“Невъзможно е увеличаването на данъци за втори автомобил” Това каза в ефира на bTV Radio Вили Лилков - общински съветник от “Синя София” по повод идеята на архитект Любо Георгиев, който е ръководител на “Екипът на София” данъците за втора кола и празно жилище да се увеличат. “Причината е, че в Закона за местните данъци и такси е много ясно описана процедурата как се определя данъкът на един автомобил и каква е ролята на общината. Друг е въпросът, че аз не го подкрепям. Това предложение не е добре обмислено, защото се предлага вторият и третият автомобил на домакинство да се облага с все по-голям данък. Това е невъзможно да стане и защото много домакинства не живеят в съпружеска общност. По този начин не може да се установи вторият автомобил в едно домакинство. Много семейства живеят на съпружески начала, без да са сключвали граждански брак. Тоест ако се въведе такъв данък, ще бъдат обложени само тези, които са реално съпрузи, а другите които живеят на съпружески начала, няма да могат да бъдат облагани”, допълни той.

