“Следващите избори не са далеч” Тази прогноза направи в ефира на bTV Radio общинският съветник от “Синя България” Вили Лилков. “Вероятно ще бъде съставено правителство. Какъв ще бъде неговият мандат като продължителност не мога да кажа, но при всички случаи ще имаме предсрочни избори. Вотът на избирателите от тези избори е такъв, че не дава възможност за устойчива политическа конфигурация в парламента”, допълни той.

