“Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи прави няколко вида обучения.Единият вид обучения е насочен към безработните хора, които чрез обученията, които ние правим могат да придобият допълнителна квалификация” Това каза в ефира на bTV Radio Вяра Йорданова - заместник-директор на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. “Ние правим обучения на над 50 специалности. Преквалифицираме хората, които са излезли на пазара на труда, за да могат те да получат един реален шанс отново да се върнат на пазара на труда със самочувствието и със знанията, които са необходими за всяка една от тези професии. Също така центъра прави и обучения за администрацията”, допълни тя.

