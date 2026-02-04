"НСИ отчете поскъпване на цените на ресторантьорските услуги, бързото хранене, заведенията за обществено хранене в по-малки размери, както и на хотелските и туристическите услуги." Това каза в ефира на bTV Radio Владимир Иванов, председател на координационния център за еврото. "Също така това се отнася и за жилищния пазар и за наемите. Едното е свързано с другото. Това увеличение не е от днес, от вчера или от онзи ден. Това е процес, който върви от миналата година, доста усилено във връзка с имотния пазар. Сега очакваме едно укротяване, ако трябва да бъда честен, поради факта че имаше доста голяма еуфория, свързана с приемането на страната в еврозоната.

Не така стои пазарът на храни. Там имаме една балансирана търговия. Има инфлационни темпове, които са между три и пет процента в зависимост от храните. За малката потребителска кошница ръстът е по-малко от три и половина процента, и то на годишна база. От началото на годината имаме слабо изменение, което е характерно за сезона и е във връзка с чисто сезонни фактори, особено при храните, които не са в сезон. Става въпрос за червен и зелен пипер, тиквички. Там всичко е с доста добри темпове на нарастване.

При основните хранителни продукти почти няма изменения. Лек ръст има при кашкавала и сиренето – става въпрос за около осем до десет цента. Съответно при киселото и прясното мляко има запазване на цените. Оризът, брашното, картофите, лукът, морковите и зелето буквално са без промяна от началото на годината.", допълни той.