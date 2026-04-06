Войната в Близкия изток оказва влияние, но към момента няма притеснителни ръстове на цените. Това каза в ефира на bTV Radio Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център за еврото.

„На практика влияе, въпросът е какъв процент ще се отрази в крайната единица продукт. Постоянно се говори за скокообразна, бягаща, галопираща инфлация, нищо от тези явления не е наблюдавано. На практика пазарът сработи, има задържащи функции, друг е въпросът какво е нивото, на което ще се установи цената на петрола, как ще се установят балансите в логистичните вериги, всичко това създава напрежение, това естествено са условия за повишаване на цените, въпросът е с колко ще бъдат повишени. Към момента не наблюдаваме някакви притеснителни ръстове, които да водят до някакви гръмогласни явления, че се налагат крайни мерки“, посочи Владимир Иванов. По отношение на увеличението на някои цени, той обясни:

„Предимно по-скъпи са зеленият и червеният пипер, това е тенденция от началото на годината, едни бурни ръстове, имаше същия ръст и при тиквичките, към момента се насища пазарът, има доста по-високо предлагане, цената тръгна надолу, ръстът при доматите е от преди десетина дена, постоянен ръст нагоре, но малко е количеството домати и това е единственият продукт, при който има и някакво калкулиране във връзка с петролната криза, тъй като е бързо развалящ се, и при малки реколти, в такъв междинен период, когато е по-малко оранжерийното производство, се получават такива скокове. В момента е доста висок скокът, интересното е, че това се случва и на пазарите в Турция и Гърция, не е само при нас характерна тенденция, естествено, има наблюдения в търговията на дребно, които са с доста големи разлики, за там се предвиждат постоянни масирани проверки и от гледна точка на КЗК, и на НАП, във връзка със спазване на Закона за еврото. При основните хранителни продукти като цяло имаме един баланс на фона на това, което се случва в света. Ръстовете на годишна база при определени продукти – ориз, фасул, захар, брашно, са без промяна от миналата година, като оризът и захарта, и фасулът, са на по-ниски нива, при търговията на едро. При яйцата имаме по-осезателен ръст – около 8 цента на годишна база, олиото е с 5 процента нагоре, кашкавалът е с 4% , сиренето с 3%, киселото мляко е с 6%, прясното мляко е минус 1% спрямо нивата от миналата година, свинското месо е с под 1% надолу, пилешкото месо е с 5% нагоре. Като цяло при хранителните продукти имаме един що годе стабилен пазар, на фона на всичко, което се случва, с малка инфлация на годишна база. Докато при зеленчуците и плодовете не е така, в момента имаме ръст при лимоните, и то е пак заради по-малкото предлагане, по-малкото количество, и това е главно заради сезонният фактор и във връзка с петролната криза. Пак се приписва на еврозоната въпросното увеличение, не е продиктувано от еврозоната. Може от еврозоната да виждаме някакво увеличение в цените на услугите, то е свързано с дребни услуги – ключарски услуги, паркинги, козметици, фризьори и т.н., това показват и проверките, това дават и данните на официалната статистика, около 10%. При основните хранителни продукти имаме слабо движение, и като цяло от годината, ако имаме една разлика от 5 евро от потребителската кошница миналата година и сега, тя се дължи изцяло на плодовете и зеленчуците, а не на хранителните продукти. При тях едно нагоре, едно надолу, имаме абсолютно същата стойност на годишна база. Тоест продажбата на хранителни продукти е може би най-конкурентната зона, в която има най-малко изменения. Не казвам, че няма изменения, много се спекулира, а що се касае защо даваме цените на едро – за да могат хората да правят информиран избор при покупка на съответните храни и хранителни групи.“, каза още Владимир Иванов.

„Търсенето на агнешко месо е равносилно на това, което беше миналата година, факт е, че цената при производител нараства може би с около1 евро – от 5 на 6 евро, и при определени стопански субекти виждаме една цена от 20 евро, която е наистина твърде висока, необосновано от морална гледна точка. И там се предвиждат редица проверки през тази седмица, и през миналата имаше, за да се установяват такива разлики, и във връзка със Закона за въвеждане на еврото. Това някъде не е добра практика. Има и равнища от 10 евро, бих искал да подчертая, в търговията на дребно, и тук пак е ролята на нас потребителите, да търсим внимателно и да избираме какво ще купуваме, на какви цени ни го продават и там, където можем да бъдем измамени, просто да не извършваме съответната покупка, особено при определени хора, които са доста алчни. За съжаление, абсолютно неправилна търговска практика, има такива проявления. Много повече се говори за усещания, за някакво напрежение, но то е свързано и с последните 5 години, тъй като от ковид насам имаме неспокойна икономическа среда с по-сериозна криза през 2022-ра, когато имаше една война, сега започна и друга, тя е свързана с нарастване на енергийните ресурси. Главната причина за напрежението е психологическото натоварване плюс енергийните ресурси, което не е плод на вътрешни фактори.“, обясни още Владимир Иванов.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.