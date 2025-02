„Първата стъпка е въпросният законопроект, който се готви за агро-хранителната верига, така да го наречем, той още няма точно заглавие. Идеята е да се предвиди всеки един етап от доставката на стоките и там, където има злоупотреба с търговско положение, да може да се ограничат и ако може въобще да ги няма такъв тип въздействия, които да ограбват доход от страна на един от доставчиците. А вече чрез тази мярка, когато започнат да остават и повече средства за производителите, съответно се получава един елемент на увеличаване на производството, да стигнем до едно регулиране на пазара по естествен начин и да добием по-справедливи цени. Колко точно, това пазарното равновесие ще каже, пазарният сблъсък между търсенето и предлагането. Въпросът е, че към момента доста голяма част от създаденият принаден доход отива в ръцете на търговската верига да го наречем. Не говоря за един или два магазина, говоря за търговския капитал, който оперира на пазара като цяло.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, по повод идеите за законодателни промени за успокояване на пазара на хранителни стоки и повишаване защитата на българските производители. Той участва в срещата при премиера в събота, заедно с министри и представители на различни институции.

За казаното от министъра на земеделието Георги Тахов вчера пред bTV в предаването „Защо, господин министър“, че е възможно в закон да бъде възприета надценка до 30% на хранителните продукти, Иванов посочи:

„Могат да се въведат такива мерки, но те трябва много внимателно да се обмислят, да се видят. В момента тече такъв процес по разглеждането на тези мерки. Испанско законодателство има, и немско има, и австрийско има, въпросът е кой модел ще е най-удачен за нас, за да можем да го приложим. Съответно трябва да се избистри концепцията да са най-верните и най-точните мерки, така че да опосредстваме възможно най-добра защита за земеделските производители и за потребителите, като за потребителите защитата ще стане косвено. Идеята е да имаме чисто пазарно взаимодействие, което да няма възползване от търговско положение.“

Цялото интервю с Владимир Иванов за мерките за цените на храните и бойкота на големите вериги, можете да чуете на звуковия файл.