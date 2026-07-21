Въпреки опасенията за рязко поскъпване след въвеждането на еврото, към момента няма данни за подобна тенденция при храните. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в интервю за bTV Radio. По думите му пазарът постепенно се успокоява след пролетния пик на цените, а сезонното предлагане вече оказва очаквания натиск за поевтиняване на редица плодове и зеленчуци.

„Не виждаме ефект от еврото върху цените на храните. В момента наблюдаваме напълно нормални за сезона пазарни процеси“, подчерта Иванов.

По думите му през първите месеци на годината действително е имало сериозен ръст на цените, но причините са били свързани основно с неблагоприятните климатични условия.

„До края на април имахме тенденция към поскъпване, като пикът беше между 23 и 25 април. След това започна плавно понижение и днес индексът е на нива, които не сме виждали от ноември миналата година“, обясни той.

Според Иванов високите цени през пролетта са били резултат от слабата реколта при оранжерийните зеленчуци, по-ниските добиви на плодове и неблагоприятните климатични условия.

„Лошата реколта при доматите, краставиците и част от плодовете, съчетана с напрежението на международните пазари и еуфорията около еврото, доведе до по-рязко поскъпване, особено при зеленчуците“, каза председателят на комисията.

С навлизането на българската продукция обаче пазарът постепенно се е нормализирал.

По думите му през последните два месеца има стабилно предлагане на сезонни продукти като картофи, зеле, моркови, лук и пипер, а цените им вече се движат в обичайните за лятото граници.

Иванов посочи, че тази година редица плодове дори са по-евтини спрямо същия период на миналата година.

„Прасковите са с около 11 процента по-евтини, кайсиите – с 12 процента, а ябълките – с около 2 процента по-ниски цени в сравнение с миналата година. Това е резултат от по-доброто предлагане“, отбеляза той.

Намаление се наблюдава и при лимоните, чиято цена на едро вече е спаднала значително след пролетния пик.

При доматите и краставиците обаче все още има известно напрежение.

„Все още се наблюдава известен недостиг при доматите, но вече има спад на цените. Това е нормално за сезона, защото в момента се застъпват различните сортове и има временни колебания в предлагането“, обясни Владимир Иванов.

Според него настоящата ситуация не показва признаци на спекулативно поскъпване.

„В момента нямаме паразитна тенденция. Имаме нормално пролетно-летно поевтиняване, което следва сезонната логика на пазара“, заключи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.