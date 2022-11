“По същото време през миналата година за основните 27 хранителни продукти, които наблюдаваме за потребителската кошница е трябвало да платим 79 лв., сега ще ни излезе 102 лв.” Това съобщи в ефира на bTV Radio председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. “Това е увеличение от 25,3%. През последните 10 дни има задържане на равнищата на цените, причината е и в свитото търсене. Паралелно наблюдаваме и свръхпредлагане - пълни складове, слаби продажби. Повече се потребяват стоки от първа необходимост и по- малко луксозни хранителни стоки”, допълни той. С колко са поскъпнали основните храни и продукти? Чуйте отговора от председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов пред водещата Лили Ангелова в прикачения звуков файл.

