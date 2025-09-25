„Ние установихме по наш начин и съвместно с Комисията за защита на конкуренцията, че тези 3 месеца няма промяна на цените на основните хранителни продукти. Що се касае до разликите между търговията на дребно и едро, основният проблем е, че от гледна точка на производствения капитал, ние нямаме големи търговски структури, които да могат да се конкурират на една равнопоставена основа, заедно с големия търговски капитал. Буквално нашите производители са в малки структури, раздробени и съответно с малка пазарна сила, и от там се получават такъв тип разлики, като те започват от 10 до 100 процента, като на определени пазарни места разликите могат да стигнат и 300, и 400-500 процента. Съответно има пазарни места, които са в центровете на градовете, които се считат по традиция, че са луксозни такива. Тук е въпрос и на потребителите ние какъв рационален избор ще направим. Това също е страшно важно за развитието на пазара. Търговията на едно и цените на търговията на едро са индикативни стойности, които всеки един потребител може да види. Да види съответните равнища в търговията на дребно и съответно да предприеме действия и да направи най-добрия рационален избор по отношение на цена-качество и необходимите продукти, които желае да закупи. Към момента може да направите, ако търсите промоционални цени, и потребителска кошница даже и по-ниска от стойността миналата година. Има доста сериозен стабилитет в цените. Оттук нататък е въпрос и на потребителски избор кой какво ще закупи. Съответно това изисква и някакво усилие, но мисля, че всички трябва да положим някакво усилие, за да предотвратяваме недобри търговски практики.“ Това каза в интервю за bTV Radio Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

„Най-вече такава разлика в цените се забелязва при плодовете и зеленчуците. Там можем да видим определено пазарно място, в София има поне 10 такива места, където един и същ продукт, с едно и също качество, да речем краставица, може да се види на равнища от 2, от 5 и 10 лева. При една цена на едро около 2 лева, равнище от 10 лева е ненормално и тук много зависи от гражданите. Има и граждани, които решават, че могат да си закупят на 10 лева и това е свободно право да купуват нерационално. За съжаление това поддържа такива пазарни места. Има в центрове на градовете, където е модно, бутилка минерална вода, която струва в магазините 70 стотинки, там можем да я видим на 4 лева, на 5 лева, това е въпрос на мода на пазара, всичко зависи от избора на гражданите.“, обясни Владимир Иванов.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.