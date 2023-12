“Цените на основните хранителни продукти са на нивата от месец декември 2023-та година. Тенденцията е да продължава права линия - нито нагоре, нито надолу” Това каза в ефира на bTV Radio председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. “Трябва да очакваме един доста по-спокоен януари. Трябва да се повишава потребителската култура. Има все още лоши търговски практики, в същото време хората не могат да ги разпознаят. Освен контролните механизми и държавата, освен закона и неговото спазване следва и ние да имаме отговорно поведение и да не подхранваме такъв тип практики”, допълни той.

