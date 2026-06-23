Цените на основни сезонни плодове и зеленчуци на борсите у нас отчитат спад през последната седмица, като най-осезаемо поевтиняване има при доматите.

Според председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов намалението от близо 23% при доматите е напълно обяснимо с пазарната динамика.

„Изцяло на сезонния фактор се дължи. Само за последните десет дена имаме около петдесет евроцента, четиридесет и девет да бъда съвсем точен, намаление в цената вследствие на по-голямото предлагане“, обясни Иванов.

По думите му пазарът вече не зависи само от оранжерийно производство, а се формира от по-широко и разнообразно предлагане.

„Вече не е само оранжерии, не е само от полиетиленови съоръжения“, посочи той.

При краставиците също се отчита спад, макар и по-умерен – около 10 евроцента за последните десет дни. Според Иванов тенденцията е към стабилизиране на пазара и по-добро предлагане на основни зеленчуци.

„Вече имаме едно доста наситено предлагане. Не се виждат някакви особени вариации“, допълни той.

По думите му при червения и зеления пипер също има понижение на цените, като при червения спадът е около 25 цента. Въпреки това нивата остават по-високи спрямо миналата година заради предходни периоди на ограничено предлагане.

При тиквичките се наблюдава нормализиране на цените, а при лимоните – краткосрочен спад на седмична база, но все още по-високи стойности на годишна основа.

„Имаме едно вече по-добро предлагане, независимо че реколтата в Гърция и Турция беше недобра“, посочи Иванов.

Значително поевтиняване се отчита и при черешите, които вече са с около 58% по-евтини спрямо същия период на миналата година.

Според него основният фактор зад всички движения остава сезонността и съотношението между предлагане и търсене.