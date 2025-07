“Преекспонират се страховете на хората за спекула.” Това каза в ефира на bTV Radio икономистът Владимир Сиркаров. “Оттам следва още по-сериозно притеснение, което пък води до повишаване на инфлационните очаквания в хората и това води до действия, защото икономиката е човешкото действие и всички тези процеси по-скоро влошават обстановката, но те са факт, така или иначе. Моето генерално мнение е свързано с това, че под административни мерки много трудно може да постигнем устойчивост и ефективност по линия на ценообразуване. Единствено и само конкуренцията, ефективната конкуренция може да донесе ползотворни резултати. Да, някои ще кажат, че това е много шаблонно изказване, но това е самата истина, доказана през много, много години икономическа история.”, допълни той.

Цялото интервю с Владимир Сиркаров пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.