„Присъдите по закон преди този инцидент бяха още по-ниски, те бяха от 3 до 15 години, но благодарение на усилията на няколко неправителствени организации, инициативния комитет, който се формира след трагедията на Сливница, „Ангели на пътя“, направиха се срещи с депутати и август месец 2023г.беше променен законът, и в момента е от 5 до 15 години лишаване от свобода. Но въпреки всичко, беше дадена една присъда, която е в рамките на средните нива, което е обидно ниско за 2 отнети човешки живота. Големият проблем е, като юрист мога да кажа, че функциите на наказанията са освен да превъзпитат извършителя, но да имат и превантивен, възпиращ ефект към останалите участници в движението. Защото в момента голяма част от пътните джигити, пътните хулигани, имат чувство за безнаказаност, и виждайки такива присъди, да убиеш двама души и да ти дадат 6 години, и в същото време за някакви кражби да се дават по 10-12 години, е крайно несправедливо. Цената на човешкия живот в България е девалвирала. И тази превенция, това, възпиране и предупреждение към останалите участници в движението, всъщност го няма. И затова са абсолютно недоволни близки на загинали деца от забавените присъди, от условните присъди и от ниските присъди. Така че това чувство за несправедливост е абсолютно адекватно и тяхната реакция е абсолютно адекватна, но все пак съдът има вътрешна преценка да реши така. Ще бъде обжалвана присъдата, надявам се да има по-справедлива присъда на горните инстанции.“ Това каза в ефира на bTV Radio Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи.

Близки на загиналите на пътя Ани и Явор протестираха снощи с възмущение срещу присъдата от 6 години затвор за шофьора, който причини катастрофата. Те смятат да обжалват наказанието, което преди дни съдът наложи на 19-годишния Адриян. Целия разговор за присъдите при смърт на пътя и законодателните предложения за промени в Закона за движението по пътищата, можете да чуете на звуковия файл: