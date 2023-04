“Депутатите трябва спешно да приемат законопроекта, който вече мина обществено обсъждане, за да се ограничат нарушенията на пътя” Това каза в ефира на bTV Radio Владимир Тодоров - председател на Асоциацията на пострадалите при пътнотранспортни произшествия.

“Например общините трябва да могат да монтират камери за скорост за собствена сметка и съответно да получават част от приходите, да се оптимизират процедурите за връчване на наказателни постановления. Всички тези неща са положителни, но те минават през законодателство. Трябват и по-сериозни санкции като конфискуване на автомобилите. Така, че имаме изготвени законопроекти, надявам се да имаме транспортна комисия и този закон да бъде от приоритетните”, допълни той.

Цялото интервю с Владимир Тодоров пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.