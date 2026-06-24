Над 500 милиона лева са събрани във Фонда за безопасност на движението, но значителна част от средствата не се използват по предназначение заради лошо управление и административни пропуски. Това показва доклад на Сметната палата, който предизвика сериозен обществен отзвук. Според председателя на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров проблемът не е нов, а за него се сигнализира от години.

„Много съм доволен, че един сериозен държавен орган като Сметната палата публично разбуни духовете с нещо, за което ние от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи алармираме вече повече от десет години“, заяви Тодоров.

По думите му фондът съществува от 2011 година, когато вследствие на увеличения брой камери за контрол на движението започват да се натрупват значителни приходи от глоби. Вместо тези средства да бъдат използвани ефективно за намаляване на пътния травматизъм, системата е организирана така, че единствено МВР разполага с правомощията да ги разходва.

„Имаме една сбъркана система, при която едно-единствено министерство трябва да изразходва тези средства. И както виждаме – първо не може да ги усвои напълно, а второ ги харчи нецелесъобразно“, подчерта той.

Според Тодоров решението е в цялостна реформа на механизма за управление на фонда. Той посочи, че пътната безопасност не е отговорност само на МВР, а на множество институции, които в момента са лишени от достъп до този финансов ресурс.

„МВР има важна роля, но не е единственият участник в системата. Министерството на транспорта отговаря за техническите прегледи, тежкотоварните автомобили и подготовката на водачите. Регионалното министерство е свързано с пътната инфраструктура и строителството. Министерството на здравеопазването има ангажимент към спешната помощ и лечението на пострадалите, а Министерството на образованието – към обучението на децата и младите хора“, обясни той.

По думите му всички тези институции трябва да могат да кандидатстват за финансиране на проекти и мерки за повишаване на безопасността по пътищата.

Тодоров смята още, че неправителственият сектор също трябва да бъде включен в процеса.

„Ако искаме реално да намалим броя на жертвите по пътищата, трябва да дадем възможност и на другите ведомства, както и на неправителствените организации, да имат достъп до тези средства. Те могат да предложат полезни идеи, експертиза и работещи решения“, каза председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Според него натрупаните средства могат да бъдат насочени към модернизиране на инфраструктурата, подобряване на обучението на водачите, кампании за превенция сред младите хора, развитие на спешната медицинска помощ и въвеждане на нови технологии за контрол и безопасност.

„Само когато всички институции работят заедно и разполагат с необходимия ресурс, може да се постигне трайно намаляване на тежките катастрофи и жертвите по българските пътища“, категоричен е Владимир Тодоров.