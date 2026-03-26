„Има едно 5% намаление, което е 22-ма души по-малко загинали през 2025-та, 426 са загиналите по нашите пътища. Както винаги причините са комплексни. Пътната безопасност е една сложна система от фактори, които влияят. Най-общо казано това е път, човек, автомобил и във всяка една от тези сфери имаме сериозни проблеми, които не са подобрени в някаква цялост, а се работи на парче, но анализирайки ситуацията, нека да кажем положителните неща, които се случиха миналата година. Това е въвеждането на системата за средна скорост, която вече контролира 69 отсечки, ще се включат още 20 в скоро време и като цяло има едно успокоение на междуградския трафик, това оказва положително влияние. Имаме и затягане на подготовката на водачите. Там се направиха някои неща, свързани с дигитализация на процесите, контролират се вече даването на часове, въведоха се някакви електронни неща, но не са завършени все още в тази сфера. Но големият проблем в България остава състоянието на инфраструктурата, нямаме завършен кръг от магистрали, а на магистралите стават най-малко катастрофи, няма добро пътно поддържане, добра маркировка, добри обезопасителни системи и за съжаление във всичко това прозира корупция, кражба на обществен ресурс, схеми, нагласени обществени поръчки фирми, които работят некачествено.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Владимир Тодоров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на пострадали при катастрофи, по повод данните на Европейската комисия, че сме на първо място в Европа по загинали на пътя миналата година, въпреки че е отчетено намаляване на броя на жертвите.

