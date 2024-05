„Ние предложихме няколко конкретни неща. Едното е свързано с така нареченото хулиганство, извършено с моторно превозно средство – това са всички онези арогантни клипове, в които пътни хулигани се заснемат как карат с много превишена скорост – 150-200 км, тези клипове се публикуват в социалните мрежи. Това е класическа хулиганска проява, грубо неуважение към нормите на обществото. Съответно и наказателна отговорност се носи, но първо като че ли не сме свикнали да подаваме сигнали като граждани и второ, прокуратурата не винаги смята това за хулиганска проява. Другото е, че много често в България причината за катастрофите се посочва в 90% от случаите несъобразена или превишена скорост, а се игнорира факторът пътни условия и състояние на автомобила. Пътните условия са много важен фактор и са причина за много катастрофи, но поради една или друга причина не се търси отговорност от собствениците на пътя. Давам пример – по магистрала Тракия всеки път, когато завали дъжд, има коли, които са се обърнали от аква планинг, и то не защото са карали с 200, а защото дори в нормалните скорости – 120-130, колата става неуправляема. И това е защото магистралата не е добре проектирана или асфалтът е износен, или има дупки и стават катастрофи по тази причина, и тук прокуратурата трябва да търси отговорност от собствениците на пътя. Друго, което предложихме за повишаване на събираемостта на глобите е пътен хулиган, който има дължими глоби, да не може да мине на годишен технически преглед. Това е много важно нещо, защото от май месец вече не можете да си продадете апартамента или колата, ако имате задължения към КАТ или други институции в държавата.“ Това каза в ефира на bTV Radio Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, след днешната кръгла маса, организирана от Софийската градска прокуратура, на която бяха обсъдени идеи за законодателни промени при разследване на ПТП-та.

Едно от предложенията на прокуратурата е мярката за неотклонение за обвиняемите за катастрофи, при които е причинена смърт, да е 8 месеца арест. Сега максималният срок за задържане е 2 месеца, при причиняване на смърт по непредпазливост.

„Това не е основният въпрос на нашето правораздаване и това няма да намали катастрофите, още повече, че в нашата дългогодишна практика сме се сблъсквали със случаи, когато тази мярка би навредила, отколкото да помогне. Давам пример – ако в едно семейство бащата шофира, и не дай си Боже, колата поднесе и загине примерно другият родител, а пък имат примерно 2 деца, които са непълнолетни, представете си ситуацията, в която бащата трябва да влезе в ареста за 8 месеца и да няма кой да се грижи за тези деца. Така че тази мярка е дискусионна и трябва да се обсъди доста добре. И тя няма да реши основните проблеми, които съществуват в пътната безопасност.“, коментира Владимир Тодоров по повод предложението за 8 месеца арест.

По отношение за идеите за използването на дронове той посочи: „Стигаме до много сериозни детайли как се извършва първоначалният оглед на местопроизшествието, как се описват вредите, как се правят протоколите за оглед, защото ние в момента, и разследващите полицаи, и следователите, боравят с остарял инструментариум, който е от 60-те и 70-те години, опъват се едни рулетки, правят се фото албуми на хартия, всичко това е неадекватно и това е една от причините да има такива забавени процеси. Вече говорим за заснемане чрез дрон, за 3D моделиране, за 3D принтери, за заснемане ако щете и с използване на снимки от космическите апарати. Както и самата прокуратура призна, те нямат финансовия ресурс да ги осигурят, между другото, той не е някакъв баснословен, но просто трябва да се предвиди. Освен това аргументът няма пари не е състоятелен, защото във фонда, в който се събират пари от глоби, и който трябва да се използва за пътна безопасност, има близо 400 милиона лева, така че спокойно могат да се закупят тези нови дронове, да се обучат хора, да се закупи софтуер, и да се облекчи и да бъде по-ефективен процесът на разследване.“

На въпрос защо досегашните мерки не дават резултат и войната по пътищата продължава, Тодоров коментира:

„Тези мерки са палиативни, кампанийни и на парче. В крайна сметка ние нямаме нов закон за движение по пътищата, нямаме нов Наказателен кодекс, нямаме нов Закон за административните нарушения и наказания, има кръпка върху кръпка. Има стратегия, която е разработена от Държавна агенция „Безопасност на движението“, но тя не се спазва. Само във вашето предаване сме говорили десетки пъти за това, че камерите на ТОЛ-а, камерите на Пътната агенция, камерите на общините трябва да засичат скорост и други нарушения. Това е нещо технически решимо и елементарно, но то не се случва. Пак стигаме до политическата воля и до желанието да се случат някакви неща. Според мен топката е наистина в Народното събрание и в желанието те да наложат непопулярни мерки. Защото има един такъв парадокс – припомням ви случаите, когато МВР започна да проверява на границата дали се плащат глобите. Тогава настана страшен вой. Последните промени за конфискуване колите на пияните шофьори – отново настана страшен вой. Тези непопулярни мерки политиците наистина трябва да имат воля, за да ги наложат, защото ако ние продължаваме с тези палиативни мерки да вдигаме размера на глобите, пък глобите да не се събират, нищо няма да се промени.“

Цялото интервю с Владимир Тодоров пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.